Минниханов встретился с представителями татарской общины Таджикистана

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках своей поездки в Таджикистан встретился с активом местной татарской общины.

Встреча сопровождалась музыкальными номерами в исполнении детей и активной молодежи татаро-башкирского культурного центра. В завершение встречи активисты получили от Рустама Минниханова благодарности президента Республики Татарстан и памятные подарки.

Отметим, что сегодня в Таджикистане проживают около 17 тысяч наших соотечественников. В Душанбе в 1991 году был создан Татаро-башкирский общественно-культурный центр «Дуслык». Он занимается организацией национально-культурной жизни татар в Таджикистане, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Таджикистане. Ранее он провел встречу с президентом страны Эмомали Рахмоном, а также посетил завод таджикско-турецкой компании Akia Avesto.