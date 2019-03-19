Минниханов встретился с президентом Таджикистана Рахмоном

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Он уже выложил совместное фото с Рахмоном в Instagram.









Президент Татарстана пригласил Рахмона в Казань. Он напомнил, что глава Таджикистана посетил столицу РТ в дни празднования тысячелетия в 2005 году.

«С тех пор столица Татарстана еще больше преобразилась, и мы будем рады видеть вас в Татарстане в ходе визита в Российскую Федерацию», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что они обсудят укрепление сотрудничества и совместную работу в рамках деятельности группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Напомним, что Минниханов во время рабочего визита в Душанбе уже посетил завод таджикско-турецкой компании Akia Avesto. Компания создана в 2018 году с целью строительства завода и производства общественного пассажирского транспорта, микроавтобусов и грузовых автомобилей. В ходе осмотра Рустам Минниханов предложил таджикской стороне изучить возможности сотрудничества с предприятиями Татарстана, в частности с ПАО «КАМАЗ».