В Магнитогорске суд приговорил обвиняемого в убийстве Missis World Russia из Башкирии к 1,5 года колонии

Сегодня в Магнитогорске суд признал Александра Магиленца виновным в растрате имущества и приговорил его к 1 году и 7 месяцам колонии общего режима. Дело об убийстве башкирской финалистки конкурса Missis World Russia Ксении Туленковой-Мецгер пока не завершено.

Находясь в СИЗО, Магиленец написал явку с повинной по делу о продаже автомехаником чужой машины. Дело рассматривалось в особом порядке, сообщает «Верстов.Инфо».

Напомним, что магнитогорца обвиняют по двум пунктам: ч. 2 ст. 105 (убийство из корыстных побуждений) и ч. 4 статьи 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью).

Он был арестован еще в июле 2018 года. По версии следствия, живущая за границей Мецгер во время приезда на родину, в Башкортостан, решила продать свой автомобиль. Нашла покупателя в Магнитогорске через интернет и отправилась на встречу с ним. Обвиняемый же решил ограбить свою жертву и убил ее.