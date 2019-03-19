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В Магнитогорске суд приговорил обвиняемого в убийстве Missis World Russia из Башкирии к 1,5 года колонии

16:19, 19.03.2019 2
В Магнитогорске суд приговорил обвиняемого в убийстве Missis World Russia из Башкирии к 1,5 года колонии
Фото: realnoevremya.ru \ Олег Тихонов

Сегодня в Магнитогорске суд признал Александра Магиленца виновным в растрате имущества и приговорил его к 1 году и 7 месяцам колонии общего режима. Дело об убийстве башкирской финалистки конкурса Missis World Russia Ксении Туленковой-Мецгер пока не завершено.

Находясь в СИЗО, Магиленец написал явку с повинной по делу о продаже автомехаником чужой машины. Дело рассматривалось в особом порядке, сообщает «Верстов.Инфо».

Напомним, что магнитогорца обвиняют по двум пунктам: ч. 2 ст. 105 (убийство из корыстных побуждений) и ч. 4 статьи 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью).

Он был арестован еще в июле 2018 года. По версии следствия, живущая за границей Мецгер во время приезда на родину, в Башкортостан, решила продать свой автомобиль. Нашла покупателя в Магнитогорске через интернет и отправилась на встречу с ним. Обвиняемый же решил ограбить свою жертву и убил ее.

Происшествия Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 марта
    За жизнь 1.5 года, вот в такой стране "хочется жить".
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    Анонимно 19 марта
    За разбой один срок, за убийство еще не дали.
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