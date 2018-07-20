Суд арестовал подозреваемого в убийстве Missis World Russia из Башкирии

Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска арестовал подозреваемого в убийстве Ксении Туленковой-Мецгер на два месяца. 24-летний автомеханик Александр Магиленец отправился в СИЗО до 17 сентября.

«В настоящий период времени будут добываться доказательства, подтверждающие виновность Магиленца в совершении преступления. Работа будет вестись следственными органами, допрошены свидетели, осмотрено место, где было совершено преступление», — приводит ГТРК «Южный Урал» слова помощника районного прокурора Альбины Бурьян.

Телекомпания отмечает, что гараж, где произошло убийство, находится прямо напротив отдела полиции «Орджоникидзевский».

Автомобиль, из-за которого произошло преступление, стоит между отделом полиции и автосервисом.

Напомним, что тело 28-летней Ксении Мецгер было обнаружено на границе Башкирии и Челябинской области 17 июля. Женщина приехала в Башкирию к родителям из США. Она решила продать свой автомобиль. Нашла покупателя в Магнитогорске через интернет и отправилась туда. История быстро распространилась в СМИ, поскольку в 2016 году Мецгер стала финалисткой конкурса красоты Missis World Russia.