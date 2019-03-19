Минниханов остался в тройке губернаторов рейтинга власти от «Давыдов.Индекс»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сохранил третье место среди губернаторов в рейтинге власти за март от проекта «Давыдов.Индекс». Кроме него в список попал замглавы аппарата президента РТ Александр Терентьев, который стал шестым среди заместителей по внутренней политике.

Минниханова опережают только мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Его оценка составила 615 баллов против 600 баллов за февраль.

В исследовании подчеркивается, что оценка составлялась из таких слагаемых, как профессиональная репутация, аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы и возраст. В расчет также принимались крупные успехи и неудачи.

Напомним, что Минниханов уже давно входит в число лидеров в «Индексе власти». В ноябре он также занимал третье место. А вот вместо Терентьева в рейтинг вошел руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров.