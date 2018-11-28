Минниханов и Сафаров вошли в топ рейтинга власти от «Давыдов.Индекс»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров вошли в число лидеров рейтинга власти, составленного ресурсом «Давыдов.Индекс».

Минниханов занял третье место среди глав российских регионов. Лидером стал мэр Москвы Сергей Собянин, на втором — глава Чечни Рамзан Кадыров. Стоит отметить, что в топ-10 также вошел губернатор Пермского края Максим Решетников (8-е место).

Также в рейтинге власти четвертое место среди кураторов внутренней политики в регионах занял Асгат Сафаров. Первое место заняла руководитель аппарата губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева. Вторым стал вице-губернатор тюменской области Сергей Сарычев. Тройку лидеров замкнула заместитель мэра — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Авторы подчеркивают, что индекс составлен на основе профессиональной репутации персоны, ее аппаратно-лоббистского потенциала, значимости курируемой сферы, возраста и наличия крупных успехов и/или неудач.

Ранее Рустам Минниханов впервые за долгое время уступил первое место в медиарейтинге губернаторов ПФО. Первым стал врио главы Башкирии Радий Хабиров, а президент Татарстана занял вторую позицию.