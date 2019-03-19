В Турции соединили морскую и наземную части «Турецкого потока»

В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Turkstream, соединение символизирует окончание всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на запуск «Турецкого потока» до конца 2019 года.

«Рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части [трубопровода «Турецкий поток»] будут вестись такими же ударными темпами с тем, чтобы запустить газопровод, как и намечено, до конца текущего года», — сказал он.