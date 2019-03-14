Минниханов встретится с президентом Таджикистана

Президент Татарстана Рустам Минниханов 19 марта встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге сообщила, что стороны обсудят укрепление сотрудничества и совместную работу в рамках деятельности группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», пишет «Татар-информ».

Ранее сегодня Минниханов встретился с послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым. Они обсудили предстоящую поездку делегации Татарстана в Душанбе. Она запланирована на 19—20 марта этого года. Во время визита планируется провести бизнес-форум с участием деловых кругов Татарстана и Таджикистана.