Минниханов встретится с президентом Таджикистана
Президент Татарстана Рустам Минниханов 19 марта встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге сообщила, что стороны обсудят укрепление сотрудничества и совместную работу в рамках деятельности группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», пишет «Татар-информ».
Ранее сегодня Минниханов встретился с послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым. Они обсудили предстоящую поездку делегации Татарстана в Душанбе. Она запланирована на 19—20 марта этого года. Во время визита планируется провести бизнес-форум с участием деловых кругов Татарстана и Таджикистана.ОбществоВласть Татарстан
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