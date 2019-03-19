Минниханов в Душанбе посетил завод Akia Avesto

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Таджикистан.

В первую очередь глава РТ вместе с делегацией посетил открытый сегодня в Душанбе завод таджикско-турецкой компании Akia Avesto. Таким образом, представители Татарстана стали первой иностранной делегацией, посетившей предприятие после его запуска.

Компания создана в 2018 году с целью строительства завода и производства общественного пассажирского транспорта, микроавтобусов и грузовых автомобилей. В ходе осмотра Рустам Минниханов предложил таджикской стороне изучить возможности сотрудничества с предприятиями Татарстана, в частности с ПАО «КАМАЗ», сообщает пресс-служба президента РТ.

Далее делегация Татарстана посетила Душанбинский кабельный завод ООО «Нокили Талко». Это предприятие, ориентированное на производство кабельно-проводниковой продукции, является одним из инвестиционных проектов компании «ТАЛКО».

Напомним, что Минниханов в Таджикистане также должен встретиться с президентом страны Эмомали Рахмоном.