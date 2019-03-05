Минниханов вручил орден «Дуслык» Талгату Таджуддину

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Он вручил муфтию орден «Дуслык».

Гость из Уфы был удостоен награды за «значительный вклад в сохранение традиционных духовных ценностей, межконфессионального мира и согласия в республике», передает пресс-служба президента РТ.

Минниханов поблагодарил Таджуддина за содействие в возрождении Древнего Болгара и поддержку в создании Болгарской исламской академии.

Напомним, что накануне орден «Дуслык» получил президент Болгарской академии Камиль Исхаков.