Госдума приняла во втором чтении законопроект о пенсиях выше прожиточного минимума

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Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, ко второму чтению была предложена поправка о единой и обязательной для всех регионов методике определения прожиточного минимума пенсионеров.

Напомним, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении в России пенсий сверх прожиточного минимума 12 марта. Перерасчет затронет более 4 млн человек.



Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры должны получить первые доплаты до 1 июля.