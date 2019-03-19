Госдума приняла во втором чтении законопроект о пенсиях выше прожиточного минимума
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, ко второму чтению была предложена поправка о единой и обязательной для всех регионов методике определения прожиточного минимума пенсионеров.
Напомним, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении в России пенсий сверх прожиточного минимума 12 марта. Перерасчет затронет более 4 млн человек.
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры должны получить первые доплаты до 1 июля.ОбществоВласть
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