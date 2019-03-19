Жительница Кирова частично признала обвинения в гибели запертой в квартире трехлетней дочери

Женщина, чью трехлетнюю дочь нашли мертвой в запертой квартире в Кирове, частично признала свою вину в гибели ребенка, сообщает ТАСС.

Она отмечает, что не желала смерти дочери. Тело трехлетней девочки обнаружили 20 февраля в Кирове в запертой квартире. 21-летняя мать оставила ребенка одного без присмотра на неделю без еды и воды. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», мать девочки арестована. Также возбуждено уголовное дело о халатности в отношении работников органов профилактики и здравоохранения. Девочка жила в плохих условиях и с 2016 года не наблюдалась у врача. В отношении матери ребенка провели психиатрическую экспертизу, ее результаты будут известны в течение 20 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что следственными органами по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 9-месячного ребенка в жилом доме одного из поселков Адамовского района. По версии следствия, утром 14 января малыш остался без присмотра мамы на неопределенное время. В последующем женщина обнаружила мальчика без признаков жизни, который, возможно, утонул в 30-литровой кастрюле с водой, находящейся в кухне. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.