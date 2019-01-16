Следком проводит проверку по факту утопления малыша в 30-литровой кастрюле в Оренбуржье

Следственными органами по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 9-месячного ребенка в жилом доме одного из поселков Адамовского района.

По версии следствия, утром 14 января малыш остался без присмотра мамы на неопределенное время. В последующем женщина обнаружила мальчика без признаков жизни, который, возможно, утонул в 30-литровой кастрюле с водой, находящейся в кухне. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы, а также проводятся неотложные следственные действия. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, ранее 7-летний мальчик утонул, провалившись под лед в Удмуртии.