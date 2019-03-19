ЦБ впервые назвал секторы экономики, которые проводили большинство сомнительных операций в 2018 году

Центробанк впервые назвал секторы экономики, участники которых чаще других проводили сомнительные операции в 2018 году.



Основную часть таких операций проводили строительные компании — 29%. Далее идут предприятия сферы услуг (22%), компании, торгующие товарами промышленного назначения (16%) и народного потребления (16%). На компании сферы производства пришлось 12%, логистических услуг — 4%, говорится в материалах на сайте Банка России.

Ранее сообщалось, что в 2018 году через банковскую систему России были незаконно обналичены средства на общую сумму 177 млрд рублей.