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ЦБ впервые назвал секторы экономики, которые проводили большинство сомнительных операций в 2018 году

12:19, 19.03.2019
ЦБ впервые назвал секторы экономики, которые проводили большинство сомнительных операций в 2018 году
Фото: cbr.ru

Центробанк впервые назвал секторы экономики, участники которых чаще других проводили сомнительные операции в 2018 году.

Основную часть таких операций проводили строительные компании — 29%. Далее идут предприятия сферы услуг (22%), компании, торгующие товарами промышленного назначения (16%) и народного потребления (16%). На компании сферы производства пришлось 12%, логистических услуг — 4%, говорится в материалах на сайте Банка России.

Ранее сообщалось, что в 2018 году через банковскую систему России были незаконно обналичены средства на общую сумму 177 млрд рублей.

Экономика
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