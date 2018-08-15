В Челнах суд приговорил к сносу колесо обозрения

Сегодня Набережночелнинский горсуд признал колесо обозрения в парке Победы самовольной постройкой и обязал собственника аттракциона снести его, приведя участок в первоначальное состояние. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Соответствующий иск прокуратуры был удовлетворен, за исключением важного требования о признании незаконной регистрации аттракциона в качестве объекта недвижимости.

Ответчиком по делу проходило ООО «Колесо обозрения». В числе третьих лиц — исполком города, МКП «ДИАС» и челнинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ.

Ранее прокуратура Набережных Челнов опротестовала разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию аттракциона «Колесо обозрения» в местном парке.

По данным прокуратуры, 12.01.2016 муниципальному казенному предприятию «Дирекция инжиниринга и аудита строительства» (далее — МКП «ДИАС») было выдано разрешение на строительство аттракциона «Колесо обозрения». Однако согласно Правилам землепользования и застройки города, действовавшим на тот момент, на земельном участке с кадастровым номером 16:52:060104:30 не допускалось появление таких объектов. Кроме того, установлено, что 12.07.2005 постановлением главы администрации города Набережные Челны №2291 утвержден проект планировки территории общегородского центра, где вместо аттракциона должно было располагаться кафе.



В прокуратуре считают, что выдача разрешения на строительство колеса должностными лицами исполкома Челнов нарушила ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Более того, сделано это было за два месяца до утверждения градостроительного плана земельного участка, что в соответствии с тем же кодексом должно было стать основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.

Ранее этот же аттракцион попал в уголовное дело с подачи депутата горсовета Сергея Яковлева, который позже был лишен полномочий.