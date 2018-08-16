Жители Челнов попросили Минстрой не сносить колесо обозрения

Жители Набережных Челнов выступили против сноса колеса обозрения в парке Победы. Соответствующую заявку, адресованную Минстрою Татарстана, оставили в системе «Народный контроль» на портале госуслуг.

«Суд Набережных Челнов принял решение о сносе колеса обозрения. На этом месте по плану должно быть очередное кафе. Их в городе сотни», — говорится в комментарии автора.

Накануне Набережночелнинский горсуд признал колесо обозрения в парке Победы самовольной постройкой и обязал собственника аттракциона снести его, приведя участок в первоначальное состояние.