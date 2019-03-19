Стало больше россиян, которые негативно оценивают реформы Гайдара

ВЦИОМ подготовил исследование, посвященное отношению россиян к Егору Гайдару и его экономическим реформам, сообщается на официальном портале ВЦИОМ.

Стало значительно больше тех, кто считает, что реформы, начатые в 1992 году, оказали разрушительное действие на экономику России. Если в 2010 году такого мнения придерживались 23% опрошенных, то в 2019 году этот показатель вырос до 44%.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство россиян (88%) положительно оценивают решение о воссоединении Крыма с Россией. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ. Согласно опубликованным данным, позитивным моментом, который появился после присоединения Крыма, опрошенные назвали возможность посещать полуостров без пересечения границы. Также 73% россиян считают, что Крым начал развиваться более успешно, когда стал частью России.



