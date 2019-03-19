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Верховный суд РТ оценит законность оправдания замглавы УФССП Плющего

09:15, 19.03.2019
Верховный суд РТ оценит законность оправдания замглавы УФССП Плющего
Фото: Реальное время

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит прокурорское представление на оправдательный приговор заму главного судебного пристава республики Сергею Плющему.

Напомним, Плющий обвинялся в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, под его давлением приставы Советского РОСП закрывали исполнительные производства без фактического исполнения, что повлекло потери бюджета Пенсионного фонда РФ на 500 тыс. рублей. В прениях прокурор запросил для подсудимого 3 года лишения свободы условно.

Но 30 января Вахитовский суд пришел к выводу: «Обвинение строится исключительно на предположениях. Наличия состава преступления не установлено».

Прокуратура требует отмены приговора и повторного разбирательства в райсуде.

Ранее Верховный суд Татарстана отменил оправдательные приговоры экс-главе филиала страховой компании «Мегарусс-Д» Дарье Алякиной и бывшему замначальника колонии №19 Рамилю Файзулину.

ПроисшествияЭкономикаБюджетОбществоВласть Татарстан
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