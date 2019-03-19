В Татарстане заработает горячая линия по вопросам, связанным с ситуациями семейного неблагополучия

22 марта с 9 до 16 часов в аппарате уполномоченного по правам ребенка в РТ организуют работу горячей линии по телефонам 8 (843) 236-61-24, 236-61-26, 236-61-49, сообщается на официальном портале уполномоченного по правам ребенка в РТ.

Можно будет задать вопросы, связанные с ситуациями семейного неблагополучия, профилактическими мерами по его недопущению, вопросы соблюдения прав детей-сирот.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018 года в Татарстане умерли 365 детей, что на 54 ребенка меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель стал самым низким за последние 8 лет, говорится в докладе уполномоченного по защите прав несовершеннолетних при президенте РТ Гузель Удачиной.



