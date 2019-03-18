В 2018 году детская смертность в Татарстане достигла минимума за 8 лет

По итогам 2018 года в Татарстане умерли 365 детей, что на 54 ребенка меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель стал самым низким за последние 8 лет, говорится в докладе уполномоченного по защите прав несовершеннолетних при президенте РТ Гузель Удачиной.

Из общего количества 74 ребенка погибли от внешних причин (-13% по сравнению с 2017 годом), что также является самым низким показателем, но за последние 9 лет.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Казани родилось на 7,8 тысячи человек больше, чем умерло. Таким образом, рождаемость превысила смертность в 1,6 раза. Всего за минувший год в столице Татарстана родились 20 023 ребенка. Из них 44% оказались первенцами, а 56% — это вторые и последующие дети.