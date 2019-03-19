Главное к утру: выступление экс-мэра Уфы на суде, новые санкции против России, Завгарова покинула должность главы РЦРТК

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру вторника, 19 марта.

Сенатор от Башкирии Ирек Ялалов, занимавший до этого пост главы администрации Уфы, выступил на суде по делу своего бывшего заместителя Александра Филиппова. Он заявил, что не помнит о возможном ущербе от действий чиновника на 1,6 млрд рублей.

Фольклорист, кандидат филологических наук Фанзиля Завгарова уходит с поста директора ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры». По ее словам, она не увидела будущего, перспективы работы в направлении сбора и развития традиционной культуры проживающих в Татарстане народов.

Президент РФ Владимир Путин усомнился в справедливости формирования цен на авиабилеты в РФ. Эта тема обсуждалась на встрече с представителями общественности Крыма.

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер допустил введение новых санкций против России. Он заявил, что ограничительные меры в отношении России будут сняты или ослаблены в том случае, если Москва продемонстрирует желание уйти с Донбасса и выполнит Минские соглашения

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в заседании Бюро Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Заседание состоялось в формате видео-конференц-связи. Проводил его председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов.