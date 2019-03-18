Минниханов принял участие в заседании Бюро Высшего совета партии «Единая Россия»
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в заседании Бюро Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Заседание состоялось в формате видео-конференц-связи. Проводил его председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов.
Участники мероприятия затронули тему внутрипартийных вопросов, а также обсудили другие темы, передает пресс-служба президента РТ.
Ранее Рустам Минниханов провел заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис».
На нем были одобрены проекты от семи новых резидентов на 660 млн рублей. В частности, «Корпоративный центр ИКС 5» создаст в Иннополисе центр технологической разработки X5 Retail Group, а «Магнит ИТ Лаб» будет заниматься созданием IT-решений для торговой сети «Магнит».ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым