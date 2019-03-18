Путин усомнился в справедливости формирования цен на авиабилеты

Президент РФ Владимир Путин усомнился в справедливости формирования цен на авиабилеты в РФ. Эта тема обсуждалась на встрече с представителями общественности Крыма.

«Компьютер считает так, как выгодно авиакомпаниям. Они говорят — «мы тут ни при чем, это компьютер считает с учетом спроса и предложения», — приводит слова Путина «Интерфакс».

По словам президента России, решением этого вопроса занимается Минтранс РФ.

Также Путин, говоря о ценах на авиабилеты в Крым, предложил подумать о расширении категорий населения, а также направлений, для которых государство выделяет субсидию.

Ранее ФАС России подтвердила, что стоимость авиабилетов увеличивается из-за топливного сбора. В среднем рост цен не превышает 5%.