В Госдепе США не исключили новых санкций против России

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер допустил введение новых санкций против России.

«Я ожидаю, что, если мы продолжим наблюдать ситуацию такой, какой она была в предыдущие несколько лет, санкции в отношении России периодически будут ужесточаться, если ситуация не будет меняться», — сказал Волкер в Брюсселе.

По его словам, ограничительные меры в отношении России будут сняты или ослаблены в том случае, если Москва продемонстрирует желание уйти с Донбасса и выполнит Минские соглашения, передает «Интерфакс».

Ранее США ввели антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Они касаются восьми российских компаний, в том числе Зеленодольского завода им. Горького. Кроме того, в санкционном списке оказались замглавы погранслужбы Геннадий Медведев и начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин.