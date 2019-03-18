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В Госдепе США не исключили новых санкций против России

21:18, 18.03.2019
В Госдепе США не исключили новых санкций против России
Фото: mil.ru

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер допустил введение новых санкций против России.

«Я ожидаю, что, если мы продолжим наблюдать ситуацию такой, какой она была в предыдущие несколько лет, санкции в отношении России периодически будут ужесточаться, если ситуация не будет меняться», — сказал Волкер в Брюсселе.

По его словам, ограничительные меры в отношении России будут сняты или ослаблены в том случае, если Москва продемонстрирует желание уйти с Донбасса и выполнит Минские соглашения, передает «Интерфакс».

Ранее США ввели антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Они касаются восьми российских компаний, в том числе Зеленодольского завода им. Горького. Кроме того, в санкционном списке оказались замглавы погранслужбы Геннадий Медведев и начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин.

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