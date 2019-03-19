Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал ее смерть

Экс-супруг российской певицы Юлии Началовой бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал смерть артистки.

В рамках интервью в программе «Пусть говорят» Алдонин отметил, что известие о кончине Началовой до него дошло, когда он находился в командировке в другом городе.

«Родители Юлии мне говорили, что все под контролем, никто даже не волновался особо. Потом все резко изменилось. То, что сейчас такая ситуация происходит, — это, конечно, трагедия. Когда родители хоронят своих детей — это страшно», — сказал Алдонин.

По его словам, особенно шокировала новость о смерти Началовой ее дочь. Экс-футболист лично рассказал ей о трагедии.

Напомним, Юлия Началова умерла от остановки сердца в московской больнице в субботу, 16 марта. Ей было 38 лет.

Ранее сообщалось, что певицу будет похоронена на Троекуровском кладбище 21 марта.