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Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

14:26, 17.03.2019 7
Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Фото: скриншот - Youtube.com

Похороны российской певицы Юлии Началовой пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

Траурные мероприятия состоятся в четверг, 21 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в столичной мэрии.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 39 лет. Причиной смерти артистки стала остановка сердца. Певица долгое время страдала от подагры, ранее она была экстренно госпитализирована.

Общество
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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 17 марта
    Как жаль, но ничего уже не сделаешь((( Соболезнуем родным и близким...
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  • Анонимно 17 марта
    Такая молодая, красивая жить и жить. Тяжелая болезнь плюс диабет. Юлинька ты была талантливой певицей , умницей, мне нравилось как ты пела. Я скорблю с твоими родными, нам будет тебя не хватать. Вечная тебе память!
    ЮЛИНЬКА ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ!!!!!!
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  • Анонимно 17 марта
    Земля пухом! Вечный покой!
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  • Анонимно 17 марта
    Очень Очень жаль((( Талантливая певица была, действительно талантливая. Соболезную родным и близким...
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  • Анонимно 17 марта
    Вечная память этой светлой красивой девочке
    Искренние соболезнования родным и близким!
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  • Анонимно 17 марта
    Просто нет слов, безумно жаль. Ушёл добрый, красивый и светлый человек!!! Девочка осталась без мамы, родители без любимой доченьки((((
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  • Анонимно 17 марта
    Соболезнования родным и близким!
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