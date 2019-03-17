Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Похороны российской певицы Юлии Началовой пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.
Траурные мероприятия состоятся в четверг, 21 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в столичной мэрии.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 39 лет. Причиной смерти артистки стала остановка сердца. Певица долгое время страдала от подагры, ранее она была экстренно госпитализирована.Общество
комментарии
ЮЛИНЬКА ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ!!!!!!
Искренние соболезнования родным и близким!