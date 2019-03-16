«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» в матче второго раунда Кубка Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» (Екатеринбург) во втором матче полуфинала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Георгий Белоусов (10-я минута) и Стефан Да Коста (27-я).

Таким образом, счет в серии стал 1:1. Следующий матч между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» состоится 18 марта в Уфе.

Напомним, что в прошлом матче между этими командами победу одержал «Салават Юлаев». Единственную шайбу в той игре забросил Йонас Кемппайнен.