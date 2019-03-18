Мутко поручил рассмотреть заявку Татарстана на создание ОЭЗ в Альметьевском районе

Вице-премьер России Виталий Мутко поручил Министерству экономического развития РФ рассмотреть заявку Татарстана на открытие особой экономической зоны (ОЭЗ) в Альметьевском районе. Об этом рассказал глава района Айрат Хайруллин.

По его словам, сейчас власти района совместно с Минэкономики РТ готовят пакет документации, который включает бизнес-план и инвестиционные расчеты. Заявку планируется представить в текущем году, передает ИА «Татар-информ».

В новой ОЭЗ, по словам Хайруллина, планируется разместить газохимические производства, сырье для которых будет поставлять Миннибаевский газоперерабатывающий завод, входящий в структуру «Татнефти».

Напомним, что в конце января в Министерстве экономики РТ рассказали, что в Альметьевском районе планируется разместить новую ОЭЗ. Ее создание позволит привлечь инвестиции в строительство газохимического кластера.