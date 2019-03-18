Наследного принца Саудовской Аравии лишили части полномочий

Наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда лишили ряда полномочий по принятию решений финансово-экономического характера.

Также он, как пишет The Guardian, последние две недели не посещал встреч министерств.

Причина и срок, на который принц лишился полномочий, точно неизвестны. Однако предполагается, что это связано со скандалом вокруг смерти журналиста Джамаля Хашогджи и с ухудшением имиджа королевства из-за продолжающейся военной операции в Йемене.

Ранее сенат Конгресса США принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогджи на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Американская разведка заявила, что именно саудовский кронпринц приказал убить журналиста Хашогджи. Из-за обвинений члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы Мухаммед бен Сальмана Аль Сауд наследовал трон.