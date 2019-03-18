Специалисты отчитались о рекордном профиците региональных бюджетов

Профицит региональных и местных бюджетов в 2018 году составил 0,5% ВВП. По данным экспертов, этот показатель стал максимальным за последние 12 лет.

«Рост доходов, а также сдерживание расходов позволили регионам не только впервые за последние 11 лет закончить год без дефицита, но и обеспечить профицит в размере 0,5% ВВП, что является максимальным значением за последние 12 лет», — цитирует RNS мартовский «Мониторинг экономической ситуации в России», подготовленный экспертами Института экономической политики им. Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития РФ.

При этом доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ выросли в 2018 году на 15,2%, наибольшие темпы роста наблюдались в поступлениях по налогу на прибыль организаций (122,8% к уровню 2017 года) и межбюджетных трансфертах (122,4%). Общий объем доходов регионов достиг 11,96% ВВП.

Эксперты добавили, что рекордным с 2000 года является число регионов, закончивших год с профицитом консолидированного бюджета: 70 субъектов РФ. По данным аналитиков, профицит бюджетов большинства регионов позитивно сказался на динамике их госдолга.

Ранее уже сообщалось, что в России число «профицитных» регионов в 2018 году выросло почти в два раза.