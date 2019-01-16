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В России число «профицитных» регионов в 2018 году выросло почти в два раза

18:28, 16.01.2019 135
В России число «профицитных» регионов в 2018 году выросло почти в два раза
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Директор департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина в ходе Гайдаровского форума заявила, что количество регионов с профицитом бюджета в прошлом году выросло почти в два раза по сравнению с 2017 годом.

«Количество регионов, в которых профицит [бюджета], увеличилось значительно: если в 2017 году таких регионов было всего 38, то сейчас уже 67», — цитирует Ерошкину ТАСС.

По словам представителя Минфина РФ, таких показателей удалось добиться благодаря росту собственной налоговой базы регионов. Ерошкина добавила, что налоговые и неналоговые доходы в целом по регионам выросли на 14%.

Ранее сообщалось, что общий профицит консолидированных бюджетов регионов РФ за 9 месяцев 2018 года составил 754 млрд рублей.

ЭкономикаБюджет
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