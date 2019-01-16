В России число «профицитных» регионов в 2018 году выросло почти в два раза

Директор департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина в ходе Гайдаровского форума заявила, что количество регионов с профицитом бюджета в прошлом году выросло почти в два раза по сравнению с 2017 годом.

«Количество регионов, в которых профицит [бюджета], увеличилось значительно: если в 2017 году таких регионов было всего 38, то сейчас уже 67», — цитирует Ерошкину ТАСС.



По словам представителя Минфина РФ, таких показателей удалось добиться благодаря росту собственной налоговой базы регионов. Ерошкина добавила, что налоговые и неналоговые доходы в целом по регионам выросли на 14%.

Ранее сообщалось, что общий профицит консолидированных бюджетов регионов РФ за 9 месяцев 2018 года составил 754 млрд рублей.