СМИ назвали Грудинина вероятным кандидатом на попадание в Госдуму

Мандат скончавшегося депутата Госдумы Жореса Алферова может быть передан экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.

КПРФ в ближайшие дни примет решение по данному вопросу, при этом партия, вероятно, «заступится» за Грудинина, которого лишили поста депутата в горсовете, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Другим претендентом на попадание в российский парламент является бывший участник предвыборной гонки за пост мэра Москвы, предприниматель Вадим Кумин, который шел вторым номером в столичной региональной группе.

Согласно закону, если КПРФ не примет меры самостоятельно и не предложит Центризбиркому своего кандидата, то ЦИК передаст мандат претенденту из региональной группы компартии, которая набрала наибольшее количество голосов, но не получила представителя в Госдуме.

Напомним, 2 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет умер нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов.