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КПРФ решила передать Грудинину депутатский мандат Алферова

17:48, 14.03.2019
КПРФ решила передать Грудинину депутатский мандат Алферова
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что бывший кандидат в президенты Павел Грудинин получит депутатский мандат Жореса Алферова.

По словам Зюганова, такое решение было принято президиумом центрального комитета партии.

Лидер КПРФ подчеркнул, что после подготовки соответствующих документов их передадут в ЦИК, передает «РИА Новости».

Ранее СМИ назвали Грудинина в числе претендентов на депутатский мандат Жореса Алферова. Помимо Грудинина в числе кандидатов указывался бывший участник предвыборной гонки за пост мэра Москвы, предприниматель Вадим Кумин.

Напомним, что нобелевский лауреат и депутат Госдумы от фракции КПРФ Жорес Алферов умер 1 марта на 89-м году жизни.

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