В Татарстане объявлен в розыск «руководитель администрации президента РФ»

Фото: Следком по РТ

Следком просит помощи граждан по розыску фигуранта аферы с материальной поддержкой больного ребенка в Казани. В уводе 1,9 млн рублей у жительницы Казани подозревают уроженца Ленинграда Давида Борисовича Левина.

По версии следствия, в июле 2017 года Левин позвонил на мобильный телефон одной из местных жительниц, представился руководителем администрации президента РФ и попросил оплатить лечение больного ребенка из Казани на сумму почти в 2 млн рублей. Деньги предложил перечислить на указанные им реквизиты. Женщина согласилась, деньги, по версии следствия, Левин присвоил.

Расследованием этой истории занимается третий отдел по расследованию особо важных дел Следкома по РТ.

По делу о мошенничестве в особо крупном размере Левин объявлен в розыск.

Подозреваемый родился 10.08.1965 года.

Приметы: рост около 175 см, плотного телосложения, нос прямой, волосы седые, короткие.

Всех граждан, обладающих какой-либо информацией о Левине, просят обращаться по телефонам: 02, 8 (843) 520-2515, 8 (843) 294-55-52, 8 (843) 522-87-46.

Также в розыск объявлен совладелец казанского ООО «Фирма «Галерея вин» Яков Цейнштейн.