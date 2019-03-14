Следком РФ по РТ подтвердил розыск директора «Галереи вин»

На официальном портале СУ СК РФ по РТ появилась информация о розыске Якова Цейнштейна, директора «Галереи вин».

Отмечается, что он подозревается в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размере, а также в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере. Всех, обладающих какой-либо информацией о Цейнштейне, просят обращаться по телефонам 02, 8 (843) 522 87 46.

Напомним, ранее сообщалось, что «Галерея вин», которую обанкротили по требованию «Татсоцбанка», пытается спасти последнее имущество. Соучредитель компании обратилась в Арбитражный суд с требованием признать договор залога по кредиту, выданному банком в ноябре 2016 года, недействительным. По словам Ирины Кузьминой, супруги основателя компании Якова Цейнштейна, она не присутствовала при подписании договора и допсоглашений, а подпись в документах — подделали. Подробности в материале «Реального времени».