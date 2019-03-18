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В России предложили оставлять прожиточный минимум только некоторым должникам

13:11, 18.03.2019 3
В России предложили оставлять прожиточный минимум только некоторым должникам
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Министерство экономического развития РФ предложило оставлять гражданам прожиточный минимум после взыскания долгов по исполнительным листам. Однако после доработки законопроекта стало известно, что эта гарантия не будет действовать при удержании задолженности по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам.

Напомним, в прошлом году МЭР предложило не лишать должников прожиточного минимума. Согласно законопроекту, за должником-гражданином сохраняются доходы в размере не менее прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ для соответствующей социально-демографической группы населения на момент принятия решения о взыскании

После документ был доработан. Разработчики уточнили, что в расчет будет приниматься размер прожиточного минимума, установленный в регионе во втором квартале предыдущего года. Поскольку он разнится по субъектам РФ, то работодатели должников будут руководствоваться параметрами, которые утверждены в регионе своего нахождения. Также авторы проекта отграничили перечень случаев, когда гражданам-должникам гарантируется сохранение прожиточного минимума, пишет «Интерфакс».

Общество
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    Добейте "родной" народ
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  • Анонимно 18 марта
    что за хрень? согласно закону об исполнительном производстве с должника не может быть взыскано более 50% зарплаты (в отд случаях-алименты,ущерб здоровью) до 70%
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  • Анонимно 19 марта
    и эти деятели хотят, чтобы люди их не оскорбляли. Эти умники, видимо, забыли, что нельзя отнимать у человека последнее -тогда он легко становится неуправляемым. И ради того, чтобы не умереть с голоду может не только пойти на грабёж, но и убить кого-то, в тюрьме пайка бесплатная - с голоду помереть не дадут.
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