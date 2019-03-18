В России предложили оставлять прожиточный минимум только некоторым должникам

Министерство экономического развития РФ предложило оставлять гражданам прожиточный минимум после взыскания долгов по исполнительным листам. Однако после доработки законопроекта стало известно, что эта гарантия не будет действовать при удержании задолженности по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам.



Напомним, в прошлом году МЭР предложило не лишать должников прожиточного минимума. Согласно законопроекту, за должником-гражданином сохраняются доходы в размере не менее прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ для соответствующей социально-демографической группы населения на момент принятия решения о взыскании

После документ был доработан. Разработчики уточнили, что в расчет будет приниматься размер прожиточного минимума, установленный в регионе во втором квартале предыдущего года. Поскольку он разнится по субъектам РФ, то работодатели должников будут руководствоваться параметрами, которые утверждены в регионе своего нахождения. Также авторы проекта отграничили перечень случаев, когда гражданам-должникам гарантируется сохранение прожиточного минимума, пишет «Интерфакс».