МЭР предложило не лишать должников прожиточного минимума

Россияне, имеющие долги, получат защиту от взыскания средств в пределах прожиточного минимума. Соответствующий правительственный законопроект размещен на федеральном ресурсе нормативных правовых актов.



Документ был разработан Минэкономразвития. Согласно ему, за должником-гражданином сохраняются доходы в размере не менее прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ для соответствующей социально-демографической группы населения на момент принятия решения о взыскании, пишет «Интерфакс».

Проект закона предусматривает также возможность отступления от этого правила.

«По ходатайству должника-гражданина суд вправе увеличить размер заработной платы и иных доходов должника-гражданина, на которые не может быть обращено взыскание, с учетом расходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», — говорится в документе.

Ранее в Госдуме предложили повысить МРОТ до уровня 40% от средней зарплаты по России.