Новости экономики

08:12 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Комитет Госдумы по соцполитике одобрил законопроект о доплатах к пенсиям

12:34, 18.03.2019
Комитет Госдумы по соцполитике одобрил законопроект о доплатах к пенсиям
Фото: duma.gov.ru

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять во втором чтении законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума, сообщает ТАСС.

Вместе с этим комитет поддержал предложенную поправку, согласно которой величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране устанавливается в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил убрать из системы обязательного пенсионного страхования накопительную пенсию. Вместе с тем депутат не против добровольных пенсионных накоплений, пишет«Интерфакс».

ЭкономикаОбществоВластьИнфраструктура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров