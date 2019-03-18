Комитет Госдумы по соцполитике одобрил законопроект о доплатах к пенсиям

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять во втором чтении законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума, сообщает ТАСС.

Вместе с этим комитет поддержал предложенную поправку, согласно которой величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране устанавливается в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил убрать из системы обязательного пенсионного страхования накопительную пенсию. Вместе с тем депутат не против добровольных пенсионных накоплений, пишет«Интерфакс».