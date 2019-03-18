Россия снизила вложения в облигации США

В январе Россия сократила вложения в гособлигации США, сообщает «РИА-Новости».

За январь 2019 года Москва вложила в американские бумаги $13,18 млрд. Это на $36 млн меньше по сравнению с предыдущим месяцем. В течение всего 2018 года Россия сокращала вложения в американские бумаги.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия снизила вложения в американский госдолг. Об этом сообщили в Минфине США. Согласно опубликованному отчету, Россия в ноябре 2018 года вложила в ценные бумаги американского правительства 12,81 млрд долларов. Показатель на 1,8 млрд меньше, чем был в октябре. Снижение вложений в гособлигации США стало самым значительным за последние несколько месяцев.



