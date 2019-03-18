В Татарстане за 2018 год приемные семьи вернули в приюты более 100 детей

Министерство образования и науки Татарстана выразило озабоченность большим количеством детей, которые были возвращены в приюты из приемных и опекунских семей, передает корреспондент «Реального времени» с сессии Госсовета Татарстана.



— В прошлом году 100 детей из опекунских и приемных семей были возращены. Где-то родители отказались, где-то органы опеки, видя, что не соблюдаются условия, сами инициировали возврат детей, — уточнил Рафис Бурганов, министр образования и науки Татарстана.

«Мы, возвращая детей [в детские дома], тут же думаем, в какие семьи их можно определить», — уточнил Бурганов.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ вносит в Госдуму проект закона о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями, сообщает ТАСС. В законопроекте уточняют порядок межведомственного обмена информацией о таких лицах. В документе отмечается, что это даст возможность исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями.



