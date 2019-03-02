Правительство направило в Госдуму законопроект о реестре лиц, которые не могут усыновлять детей

Правительство РФ вносит в Госдуму проект закона о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями, сообщает ТАСС.

В законопроекте уточняют порядок межведомственного обмена информацией о таких лицах. В документе отмечается, что это даст возможность исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут появиться профессиональные приемные семьи. Они займутся воспитанием детей, которых не могут принять обычные приемные родители. Как сообщают «Известия», профессиональные семьи будут воспитывать тяжелобольных детей и трудных подростков, а также временно размещать у себя детей вместо казенных учреждений.



