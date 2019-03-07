В Татарстане более пяти тысяч человек не стали делать прививку против кори

В Татарстане более пяти тысяч человек приняли решение отказаться от прививки против кори, сообщает ИА «Татар-информ».

Такое заявление сделала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Она отметила, что зарегистрировано 5 647 отказов от прививок против кори.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о внесении в Минюст постановления главного государственного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России, сообщает Russian.rt. Николай Говорин отметил, что данное постановление является суровой необходимостью. Он подчеркнул, что во многих странах существует проблема псевдоинформированности граждан, которые могут отказываться вакцинировать своих детей.