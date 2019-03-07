В Татарстане более пяти тысяч человек не стали делать прививку против кори
В Татарстане более пяти тысяч человек приняли решение отказаться от прививки против кори, сообщает ИА «Татар-информ».
Такое заявление сделала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Она отметила, что зарегистрировано 5 647 отказов от прививок против кори.
Напомним, ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о внесении в Минюст постановления главного государственного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России, сообщает Russian.rt. Николай Говорин отметил, что данное постановление является суровой необходимостью. Он подчеркнул, что во многих странах существует проблема псевдоинформированности граждан, которые могут отказываться вакцинировать своих детей.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии
2. а вот если окажется (будет судебное решение, что сам заболел и других заразил) что люди заболели из-за этого приятеля, то что?
3. вот на него будет распространяться страховая медицина (ну если вина по суду доказана) то он сам за лечение денежки будет платить? Али как?
4. прав без обязанностей НЕ БЫВАЕТ - читайте конституцию