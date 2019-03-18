За неделю число безработных в России выросло на 1,1%

За неделю с 6 по 13 марта количество официально зарегистрированных безработных граждан в России увеличилось на 1,1%, до 810,9 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба Минтруда, рост безработицы связан с сезоном и и увеличением пособия по безработице.

Стоит отметить, что в двух регионах Приволжского федерального округа — Марий Эл и Мордовии — численность безработных за неделю не изменилась, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Татарстане уровень безработицы находится ниже среднего значения по стране.