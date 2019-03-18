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В Татарстане уровень безработицы ниже среднего значения по стране

07:36, 18.03.2019 2
В Татарстане уровень безработицы ниже среднего значения по стране
Фото: pixabay.com

В 34 российских регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране, сообщает «РИА-Новости».

По итогам ноября 2018 — января 2019 года уровень безработицы по стране достиг 4,8%. В Татарстане это показатель составил 3,4%. Основной фактор, который определяет уровень безработицы в регионах, — уровень их экономического развития.

Напомним, ранее министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что создание новых рабочих мест в республике позволяет предлагать соискателям 38 тысяч вакансий, сообщает ИА «Татар-информ». Требуются водители, врачи узкой специализации, сотрудники для системы высшего образования. Также потребность в специалистах испытывает строительная отрасль.


ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    Рисовать умеем!
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  • Анонимно 18 марта
    Зачем вставать на учёт как безработный, если это не может изменить ситуацию к лучшему.
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