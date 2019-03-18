Эксперты обнаружили сходство между катастрофами Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии

Французские эксперты при изучении черных ящиков самолета Boeing 737 MAX 8, потерпевшего крушение в Эфиопии, нашли «явное сходство» с авиакатастрофой аналогичного самолета в Индонезии полгода назад.

Как сообщает BBC, в обоих случаях перед падением самолета были отмечены резкие колебания высоты полета.

Напомним, что в результате крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли 149 человек, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Россия, США, Евросоюз и еще ряд стран запретили полеты этих самолетов.

До этого, в октябре 2018 года, самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, потерпел крушение в районе побережья острова Ява в Индонезии. Всего на борту находился 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.