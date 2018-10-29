В Индонезии разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Индонезии.

Воздушное судно исчезло с экранов радаров через 13 минут после взлета. По некоторым данным, в момент катастрофы на борту Boeing 737 находились 188 человек, сообщает CGTN.

Как сообщает Detik со ссылкой на представителя спасательных служб страны, самолет потерпел крушение в районе побережья острова Ява.



Никаких сведений о пострадавших или погибших пока нет.



Ранее в Мексике потерпел крушение самолет авиакомпании Aeromexico со 101 человеком на борту. В результате авиакатастрофы пострадали 80 человек, но никто не погиб.