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Происшествия

В Индонезии разбился пассажирский самолет

06:39, 29.10.2018
В Индонезии разбился пассажирский самолет
Фото: es.wikipedia.org / Steven Byles

Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Индонезии.

Воздушное судно исчезло с экранов радаров через 13 минут после взлета. По некоторым данным, в момент катастрофы на борту Boeing 737 находились 188 человек, сообщает CGTN.

Как сообщает Detik со ссылкой на представителя спасательных служб страны, самолет потерпел крушение в районе побережья острова Ява.

Никаких сведений о пострадавших или погибших пока нет.

Ранее в Мексике потерпел крушение самолет авиакомпании Aeromexico со 101 человеком на борту. В результате авиакатастрофы пострадали 80 человек, но никто не погиб.

Происшествия
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