В Индонезии разбился пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Индонезии.
Воздушное судно исчезло с экранов радаров через 13 минут после взлета. По некоторым данным, в момент катастрофы на борту Boeing 737 находились 188 человек, сообщает CGTN.
Как сообщает Detik со ссылкой на представителя спасательных служб страны, самолет потерпел крушение в районе побережья острова Ява.
Никаких сведений о пострадавших или погибших пока нет.
Ранее в Мексике потерпел крушение самолет авиакомпании Aeromexico со 101 человеком на борту. В результате авиакатастрофы пострадали 80 человек, но никто не погиб.Происшествия
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