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Матвиенко: запретительные западные акты в связи с Крымом юридически ничтожны для России

10:13, 18.03.2019 2
Матвиенко: запретительные западные акты в связи с Крымом юридически ничтожны для России
Фото: kremlin.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что запретительные акты со стороны западных стран в связи с Крымом юридически ничтожны для России.

По ее словам, полуостров всегда был неотъемлемой частью России «со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями».

«Одобренный палатой представителей Конгресса акт запрещает США признавать суверенитет России над Крымом, его воздушным пространством, территориальными водами. Для нашей страны такие документы, говоря юридическим языком, ничтожны», — говорится в колонке Матвиенко для газеты «Известия»

Валентина Матвиенко добавила, то сейчас Крым возрождается после многолетнего упадка.

Напомним, ранее Матвиенко предложила каждый год измерять уровень счастья россиян.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    Юридически может быть и ничтожны, а экономически????
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  • Анонимно 18 марта
    Совершенно верно.
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