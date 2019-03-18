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Россельхознадзор ограничил ввоз продукции Danone из Белоруссии

09:49, 18.03.2019
Россельхознадзор ограничил ввоз продукции Danone из Белоруссии
Фото: pixabay.com

С 17 марта Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз молочной и молокосодержащей продукции с белорусского филиала Danone — «Данон Пружаны».

Решение было принято по итогам проверки, которая состоялась в конце февраля — начале марта, сообщается на сайте ведомства. Подробности мероприятий не уточняются.

Добавим, на предприятии «Данон Пружаны» перерабатывается до 350 т молока в сутки. Там производятся молоко «Простоквашино», «Князь Вежич», а также молочные коктейли «Смешарики», «Растишка», «Даниссимо».

Напомним, правительство РФ поручило проверить качество сыров и колбасы.

Общество
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