Россельхознадзор ограничил ввоз продукции Danone из Белоруссии

С 17 марта Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз молочной и молокосодержащей продукции с белорусского филиала Danone — «Данон Пружаны».

Решение было принято по итогам проверки, которая состоялась в конце февраля — начале марта, сообщается на сайте ведомства. Подробности мероприятий не уточняются.

Добавим, на предприятии «Данон Пружаны» перерабатывается до 350 т молока в сутки. Там производятся молоко «Простоквашино», «Князь Вежич», а также молочные коктейли «Смешарики», «Растишка», «Даниссимо».

Напомним, правительство РФ поручило проверить качество сыров и колбасы.