В Казани появится оперная студия Альбины Шагимуратовой

Фото: Максим Платонов

В Казани открытие КЦ «Сайдаш» после реконструкции запланировано на третий квартал 2019 года, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Планируется, что на базе центра появится оперная студия совместно с заслуженной артисткой РФ, народной артисткой РТ, солисткой Мариинского театра Альбиной Шагимуратовой.

Напомним, ранее сообщалось, что некогда популярный конкурс молодых вокалистов им. М. Глинки, который по разным причинам в последние годы не проводился, возродят в Казани. В жюри — кастинг-директор фестиваля в Зальцбурге, руководитель молодежной программы при Метрополитен-опера и другие. Председателем высокой комиссии станет певица Альбина Шагимуратова. Подробности — в материале «Реального времени».



