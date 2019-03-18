Правительство Новой Зеландии поддержало поправки к закону об оружии

Правительство Новой Зеландии после теракта в городе Крайстчерч поддержало поправки к закону об оружии. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Детали законопроекта Ардерн уточнять не стала. Предварительно, власти Новой Зеландии могут полностью запретить продажу полуавтоматического оружия, пишет издание Stuff.nz

Также в скором времени премьер-министр объявит дату общенационального траура.

Напомним, 15 марта, в новозеландском городе Крайстчерч произошла атака на две мечети. По последним данным, в результате инцидента погибли 50 человек.

Ранее в полиции Новой Зеландии рассказали о ходе расследования атаки на мечети.